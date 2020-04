Kirgede torm: jalgpallitähe Neymari ema jättis 23-aastase poiss-sõbra maha, sest tal oli varasemalt suhteid teiste meestega

Neymar Frederic Chambert via www.imago-images.de

Alles hiljuti sai Brasiilia jalgpallistaar Neymar tervitada uut pereliiget, kui ilmnes, et tema ema Nadine Goncalves (52) on suhtes 23-aastase modelli Tiago Ramosega. Nüüdseks on Goncalves aga noormehe maha jätnud.