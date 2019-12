Kevin Renno: kas Joshua toob rematšiga kastanid tulest või kärsatab karjääri?

Andy Ruiz Jr. ja Anthony Joshua laupäevane rematš poksiringis on järg raskekaalu meeste esimesele jõukatsumisele juunis, millega sitke Ruiz Jr. võitis kõigi ehmatuseks tohutut Joshuat tehnilise nokaudiga seitsmendas raundis.

“Joshua poolehoidjad kui ka Joshua vastased tahavad sel laupäeval Drivah’s näha, kas ta toob oma kastanid tulest välja või kärsatab oma karjääri,” ütles taipoksi maailmameister ning taipoksi ja kikpoksi Euroopa meister Kevin Renno.



Millised on duelli ennustused?

Spordiennustusportaal OlyBet annab võidueelise Anthony Joshuale koefitsiendiga 1,42 ning seda Andy Ruiz Jr. 2,65 vastu. Ennustus käib ja oma riskivaba panuse saab teha Ruiz Jr. vs Joshua rematš kampaanialehel siin.

Kevin Renno: “Võitu ennustan Anthony Joshuale!

Hoian talle pöialt, kuna ta on minu silmis sümpaatne inimene ja sportlane. Kui ta selle matši kaotab siis on tema poksija karjäär läbi!”

Kumma stiil jääb peale?

Kuna tegemist on raskekaalu poksiga, siis on kõik võimalik ja üks löök võib lõpetada matši. Just seetõttu on see kaaluklass sedavõrd põnev,” lisas Renno laupäevaseks vastasseisuks põnevust. “Tahaks uskuda, et Joshua on teinud väga põhjaliku kodutöö. Oli näha, et ta oli juunis oma vastast kõvasti alahinnanud ja sai ringis reaalsusega näkku. Sellisest olukorrast on vaimselt väga raske üle saada.”

Joshua peab Renno sõnul kindlasti sellel korral töötama rohkem distantsil, kuigi ta on ka seda tüüpi võistleja, kellele meeldib lähidistantsil tugevaid lööke vahetada. See on aga äärmiselt ohtlik endast lühema ja kiirema vastasega, mis talle esimesel matšil saatuslikuks saigi.

“Sarnane ohtlik olukord oli tal ka endast lühema Povetkiniga võisteldes,” tõi Renno näite.

Ruiz omakorda peaks tema sõnul distantsil olema liikuv, et teda oleks raske tabada ja peaks otsima võimalusi lähivõitluseks. Nii saaks ta oma lühemaid ja kiiremaid käsi eelisena kasutada nagu esimeses matšis.

“Võidabki see, kes paneb oma stiili domineerima ja vastase enda mängu mängima, mitte vastupidi,” rääkis Renno ja lisas, et Ruiz kindlasti tunneb end enesekindlamana kui kunagi varem ja eks ta teab, et tema suurimad šansid on lähidistantsil. Joshua jällegi on ilmselt õppinud oma vigadest ja ei hakka seekord lähidistantsil lööke vahetama, vaid hoiab pigem distantsile ja üritab seekord targemalt poksida.

Vastamisi on kõvimad mehed

Anthony Joshua on võidelnud kokku 23 korda, millest ühe korra on kaotanud. Võitnud on Joshua poksiringis 22 korda, millest 21 on olnud nokaudid.

Andy Ruiz Jr. on võidelnud kokku 34 korda, neist võitnud 33 matši. 22 korda on Ruiz vastase löönud nokauti.

Ruiz Jr. spordimeedias rematši eel:

„Ma olen kindel, et kõik otsivad vabandusi, miks Joshua esimeses vastasseisus kaotas. Aga minu arvates on põhjus stiilis. Stiilid teevad matšid ja ma olin Joshuale väljakutset esitades veendunud, et tema stiil on sobiv minule ja ma plaanin järgmisel matšil teha sama tulemuse.”

Andy Ruiz Jr. on vaigistanud meedia süüdistused, et pärast esimest võitu on ta muutunud pehmeks ja naudib luksust, mis kaasnes Joshualt saadud kolme raskekaalu maailmatiitliga.

Ruiz Jr ise väidab, et kaasnenud küllus on „lihtsalt materiaalsed asjad” ja tiitlite säilitamine on tema peamine tung ja soov. „Muidugi on mul alles võidujanu! Ma alles sain need tiitlid. Sa arvad, et ma laseks neil niisama kohe minna,” on mees ajakirjanikele öelnud ning lisanud, et ta respekteerib oma vastest, Anthony Joshuat. Austab kõike, mis mees on spordi nimel teinud. “Aga poksiringis, nagu ma talle mainisin, ei ole sõpru.”

Ruiz Jr. tunnistab oma arenguvõimalust: „Ma tean, et kontrollisin eelmist matši, aga seal oleks olnud paar asja, mida oleks ka saanud teha mitu korda paremini, sest olin ise ka tol hetkel kõhklev.”

Joshua taaskohtumise eel meediale:

Anthony Joshua usub, et esimene kaotus Ruizile kolm kuud tagasi ainult aitab kaasa ta pärandile:

„Muhammad Ali seisis sellega silmitsi nagu ka Mike Tyson ja nüüd seisan sellega silmitsi mina,” ütles Joshua pärast raskekaalu ühte ootamatumat kaotust, kus Joshua pidi loovutama kolm meistritiitlivööd.

„Kõik sõltub sellest, kuidas sa kaotusest tagasi tuled. Iga päev vaatan end peeglist ja kordan enesele, et ma olen palju parem, kui see, mis juhtus (eelmise vastasseisu ajal). Andy (Ruiz) on ikka sama inimene. Ta tuleb mängu ja mina pean selleks enda mängu veidike siit ja sealt muutma,” on tugevalt kõhnunud Joshua rõhutanud oma valmisolekut näidata, kes ta jätkuvalt on.

Joshua teenib poksimatši pealt eeldatavasti ligikaudu 60 miljonit eurot, olles sellega kõige enam raha teeniv raskekaalu võitleja ilma tiitliteta.

