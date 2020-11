Kas Verstappen on silma peale pannud vormelilegendi tütrele ja Kvjati ekstüdrukule?

Ühtlasi on Kelly Piquet Venemaa vormelisõitja Daniil Kvjati ekstüdruk. Kvjat sõidab praegu Verstappeni meeskonna Red Bulli sõsartiimis AlphaTauri.

Mitmed meediaväljaanded eesosas sakslaste RTL-i ja šveitslaste Blickiga kirjutavad, et Verstappenil sai selle aasta alguses läbi rohkem kui kaks aastat kestnud suhe Dilara Sanlikiga. Sügisel kinnitas ka Verstappen ise, et on jälle vaba mees.

Arvatakse, et Max ja Kelly kohtusid just läbi Kvjati, kellega naine ringradade ääres kaasas käis. Sahinad tekkisid, nagu tänapäeval ikka, paljutähenduslikest sotsiaalmeedia positutest. Verstappen oli jätnud kommentaari naise Instagrami pildile, mille kirjelduses seisis: "Tumedam kui ookean, sügavam kui meri, sul on kõik, sul on, mida ma vajan."

Verstappen kommenteeris seda postitust sõnadega: "Koos võime me võtta vastu väljakutseid, mis on sügavad kui meri ja kõrgemad kui taevas."



Daniil Kvjati ja Kelly Piquet tütar sündis 2019. aasta juulis. Foto: imago images/Scanpix

Juhuslikult on ka Kelly Piquet'l Hollandi juured. Sellest riigist on nimelt pärit ta ema Sylvia Tamsma, kes oli Brasiilia vormelilegendi teine abikaasa. Tamsma on ka endise vormelipiloodi Nelson Aneglo Piquet (35) ema. Praegu on Nelson Piquet seenior abielus brasiillanna Vivianne Souza Leaoga, kellega tal on kaks last. Neist vanem, Pedro Piquet, on tänaseks 22-aastane ning kihutab hetkel vormel 2 sarjas.