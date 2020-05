Kas värske isa Usain Bolt pettis oma naist Briti modelliga?

Halliday rääkis ajalehele The Sun, et kohtus Boltiga eelmisel aastal Londonis Tape ööklubis, kus nad sattusid ühiste tuttavate tõttu ühte VIP-lauda.

"Me olime lauas ja hakkasime rääkima. Ta ütles, et ma olen ilus. Ta oli üsna reserveeritud, aga ka enesekindel. Ta ei öelnud mulle, et ta suhtes on," ütles modell.

Nad vahetasid numbreid ning Halliday andis teada, et valmistub koju minema ja endale taksot tellima. Selle peale olevalt Bolt naljatades naise telefoni endale haaranud ja öelnud ühele modelli sõpradest, et ta saab selle kätte lähedalasuvast hotellist, kus Bolt peatub. Holliday läkski telefonile Bolti hotellituppa järgi.

"Ma teadsin, et ta tegi nalja ja see oligi päris naljakas, aga mulle ei meeldinud, et ta mind oma hotelli sundis minema. Me suudlesime, aga ma ei jäänud temaga, vaid läksin mõne aja pärast koju," jätkas Halliday.

Järgmine kord kohtusid nad samas hotellis oktoobrikus, kus nad naise sõnul niisama mõne dringi kõrvale lobisesid. Bolt saatis talle jõulude paiku sõnumi ning rohkem ei kuulnud modell temast kuni tänavu veebruarini.

"Ma olin üllatunud ja meelitatud, kui ta ühendust võttis. Ta on nii suur staar ja ma ei arvanud, et ta mulle külge võiks lüüa. Mõtlesin: "Miks mina?" Ma olin pettunud, et me ei kohtunud, aga olin mõnedest tema sõnumitest üllatunud - need olid väga jultunud ja otsekohesed," rääkis Halliday.

Viimati olid nad ühenduses eriolukorra ajal vaid mõned päevad enne seda, kui Bolt oma kauaaegse tüdruksõbraga lapse sai. Halliday ei teadnud ikka veel, et Jamaika sprindistaaril üldse mingi suhe on.

Bolt, endal kodus viimseid päevi rase naine, olevat ärgitanud Hallidayd talle seksikaid pilte saatma ning naine saatiski talle kaks pesus tehtud fotot. "Sa oled nii kuum, ma vannun! See meeldib mulle!" olevat Bolt piltide kohta öelnud.

Alles mõned päevad tagasi luges Halliday, et Bolt oli isaks saanud. Ta ütles, et on varasemalt käinud jalgpalluritega ning Bolt olevat täpselt samasugune nagu nad kõik.

"Nende tippsportlastega on selline lugu, et nad arvavad end olevat maailma parimad ning on nii ennast täis," sõnas Halliday.