Jari-Matti Latvala karm saatus: Soome väljaande teatel on rallimehe kihlatu teda pool aastat petnud

Jari-Matti Latvala. Foto: Lavadinho, via www.imago-images.de, imago images / PanoramiC/Scanpix

Soome rallimehe Jari-Matti Latvala tänavune hooaeg on olnud üks ebaõnnestumiste jada, mille sekka on sattunud ainult mõned üksikud helgemad hetked (kolmandad kohad Soome ja Saksamaa rallidel). Nüüd teatab Soome ajakirjandus, et Latvalal on keerulised ajad ka eraelus.