Jari-Matti Latvala arvas, et leidis blondi printsessi. Tegelikkuses pettis naine rallisõitjat juba nädal pärast kihlumist

Latvala ja Torppa armuleek lõi lõkkele 2016. aasta aprillis. Sama aasta augustis kolis paar ühise katuse alla. Probleemid algasid 2017. aasta juunis, kui Latvala ja Torppa kihlusid.

"Olin tohutult armunud ja arvasin, et leidsin blondi printessi, keda nii väga ihkasin. Alguses oli kõik ilus. Uskusin, et temaga koos elamisest saab asja," rääkis Latvala.

Latvala sõber Joonas Myllymäki meenutab raamatus, mis seejärel juhtus.

"Maisa käis Himosel festivalil ja pettis Jari-Mattit juba nädal pärast kihlumist. Jari-Matti oli juhtunust väga häiritud, aga ta ei suutnud adekvaatselt reageerida. Tema jaoks oli esmatähtis keskenduda Soome rallil hästi esinemisele. Ütlesin Jari-Mattile kohe, et sellest suhtest ei saa asja. Kurat, no ei saa! Ta rääkis Maisale asju, mida oli võimalik hiljem tema vastu ära kasutada. Ta usaldas Maisat liiga palju. Nägin, kuidas Jari-Mattit ära kasutati," vahendas Myllymäki lauseid Iltalehti.

Latvala õde Mari nägi oma silmaga, mismoodi Torppa festivalil käitus.

"Ta käitus nagu vallaline naine. Proovisin juhtunut Maisaga arutada. Lõpuks Jari-Matti andestas talle. Jari-Matti oleks võinud ennast paremini kaitsta," ütles rallitähe õde.

"Kõik mu armusuhted on nurja läinud."

Paraku ei läinudki suhe endistele rööbastele tagasi. Latvala tunnistas, et tegi ka ise pattu.

Latvala: "Minu üheöösuhe tegi nii mulle kui ka Maisale haiget. Petmine on minu viis stressirohkest olukorrast põgeneda. Ma ei olnud enda üle uhke. Seejärel käisime 2018. aastal Keenias puhkusereisil. Tundus, et kõik sai korda, aga tegelikult ei saanud. Tundsin kogu aeg, et panustasin suhtesse rohkem kui Maisa. Tagantjärgi võin öelda, et kõik mu armusuhted on nurja läinud."

Paar kavatses abielluda 2019/2020 aastavahetusel, aga pärast seda, kui Latvala sai teada, et Torppal on uus armuke, IT-firma juht Mikko, otsustas rallimees pulma tühistada.

Latvala isa tunnistas avameelselt, et ta ei aktsepteerinud Torppat oma poja kallimana. "Ütlesin Jari-Mattile, et kui su taskud oleks tühjad, ei oleks Maisa sinuga koos."