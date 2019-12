Jalgpallistaari naise raske elu: "Seksime vaid siis, kui PSG võidab"

Nara rääkis, et tema 26-aastane mees mängueelset seksi ei harrasta. "See juhtub vaid peale mängu, kui meeskond on võitnud. Kui PSG kaotab, ei vaata ta isegi mu poole," tunnistas naine.

Nara ei osanud vastata, kas sellise rutiiniga järgib Icardi Interi peatreeneri Antonio Conte näpunäiteid. Itaallane on nimelt oma mängijatel soovitanud seksi ajal võimalikult vähe energiat raisata ning Icardigi kuulub Interi hingekirja, PSG-s mängib ta laenulepingu alusel.

PSG on sel hooajal Prantsuse meistriliigas saanud 17 mänguga 14 võitu ja 3 kaotust. Icardi liitus Prantsuse klubiga septembris.