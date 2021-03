JABUR VIDEO VENEMAALT | Maadlejad näitavad, kuidas korvpalli eriti jõhkralt mängida

Korvpalli ja regballi ainus sarnasus on see, et eesmärk on pall korvi visata. Põrgatada pole vaja ja maadlemine on lubatud igas väljaku nurgas.

Si chiama "regball", è una variante del basket che giocano in Russia. Non sappiamo altro. Ci sembra un basket con pochi contatti nel quale gli arbitri sono protagonisti fischiando ogni sospiro. pic.twitter.com/i4byxALc3Y — La Giornata Tipo (@parallelecinico) March 2, 2021

Sarnast mängu on treeningul harrastanud ka vabavõitluse kuningas Habib Nurmagomedov. Selles videos mängitakse regballi maadlusmattidel, kus vabadus mitte põrgatada on täiesti arusaadav.