Itaalia tippklubiga ühinemise nimel pidi Täht ohverdama ühe enda jaoks armsa asja. Kas oskad pakkuda mille?

Kui Robert Tähe liitumise ajal oli veel lahtine samuti nurgaründaja positsioonil tegutseva Itaalia koondislase Filippo Lanza jätkamine, siis temagi ei ole Perugiast kuhugi siirdunud, ehkki kõlakaid oli mitmeid.

Seega Täht peab mänguaja eest konkureerima Lanza, maailma parimaks võrkpalluriks peetava Wilfredo Leóni ja väga talendika noore ukrainlase Oleg Plotnitskiga. Platsil saab olla korraga teatavasti kaks nurgaründajat. Olukorra teeb segasemaks klausel, mille järgi Itaalia kõrgliigas tohib korraga platsil olla neli leegionäri. Seega Lanzal on teiste nurgaründajatega võrreldes teatav eelis. Kuna peale Leóni on võistkonnas argentiinlasest sidemängija Luciano De Cecco, serblasest diagonaalründaja Aleksandar Atanasijević ja ka temporündaja Marko Podraščanin, kipub välismängijatel kitsaks minema ja mingis mõttes konkureerib Täht mänguaja eest ka Podraščaniniga. Kokku on meeskonna välismaalasi koguni kaheksa.

"Palju sõltub Lanza jäämisest või mitte jäämisest. Podraščanin on kõval tasemel ja kui tahta teda platsile panna, peaks teine nurk olema itaallane,” rääkis Täht kuu aega tagasi. Samas oli tema teada kavandatud esialgu nõnda, et serblasest temporündaja saaks peamiselt platsile Meistrite liigas. Eks näis.

Tippklubiga liitumisel on ka oma hind. Kui Täht on väga pikka aega kandnud särki numbriga üheksa, siis Perugias tuli tal sellest armsaks saanud numbrist loobuda lihtsal põhjusel - number üheksa all pallib seal León. Eestlane lahendas asja kavalalt, keerates oma lemmiknumbri lihtsalt tagurpidi - 9st sai 6.