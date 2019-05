Itaalia tenniseäss Fabio Fognini paljastas: seksime Flaviaga 12-15 korda nädalas

Maailma 12. reketi Fognini abikaasa on kunagine maailma kuues reket ja 2015. aasta US Openi üksikmängu tšempion Flavia Pennetta, kellega tal on üks laps, 2017. aasta 19. mail sündinud Federico. Paar leidis teineteist 2014. aastal ning abiellus kaks aastat hiljem.

"Seksime 12-15 korda nädalas, turniiride ajal vähem, 7-8 korda nädalas," vahendab telesaates öeldut soomlaste Iltalehti.

Teatavasti on nädalas seitse päeva, mis tähendab, et seksivabu päevi Fognini peres praktiliselt polegi. "Loomulikult seksime me enne mängu. Ma võin seda ainult soovitada!" lisas ta.

Ühtlasi said fännid telesaatest teada, et Fognini suudles esimest korda tüdrukut 15-aastaselt ning kaotas süütuse, kui oli 17.

Saatejuht küsis kavalalt ka Fognini jalanumbri suurust. Saades teada, et see on 43, uuriti, kas sellel on mingi seos ka tennisisti meheuhkuse pikkusega. Fognini sellele ei vastanud, kuid lisas, et Hiinas tehtud reketiga ta siiski ei mängi.