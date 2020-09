Inglise koondise hotellis Manchester City staariga hullanud 19-aastane islandlanna: isa ja vend ütlesid, et ma magasin vaenlasega, sest nad on Arsenali fännid

"Phil oli mulle öelnud, et maksab mulle tagasi, aga ei teinud seda. Võtsin toa 700 seitsmendal korrusel, Nadia oli toas 702. Poisid olid kolmandal korrusel. Panin oma asjad tuppa ja läksin Nadia tuppa. Poisid tulid sinna siis, kui ma olin vannitoas," jätkas Lara.

"Rääkisime Nadia toas pool tundi. Ütlesime, et me ei tea jalgpallist midagi ega tea, kes nad on. Me polnud mängu vaadanud ega midagi. Nende jaoks oli see naljakas. Mason valetas oma vanuse kohta. Ta ütles, et on 20, aga on hoopis 18. Ma pakun, et ta oli närvis. Keegi meist polnud alkoholi joonud. Meil olid lihtsalt maiustused kaasas."

"Siis palus Phil, et me läheksime kahekesi minu tuppa. Ma nõustusin. Ta pani telekast mingi komöödia peale. Ta ütles, et on mingi trofee poolest Guinnessi rekordite raamatus. Ma ütlesin: "Jah, väga tore". Ja ta ütles, et on tuleviku pärast põnevil."

"Ta oli nagu tavaline poiss. Ma ei tundnud, et ta oleks keegi kuulus. Me tegime palju nalja. Ta ei rääkinud mulle oma eraelust, kindlasti mitte lapsest või tüdruksõbrast."

Sealt edasi olevat jutt läinud noorte pikkuste peale. Foden on 171 cm. "Ma ütlesin talle, et Nadia on ilmselt temast pikem. Siis ta lihtsalt suudles mind. Mina suudlesin vastu. Ta oli hea suudleja," jätkas Lara.

Kui noored olid seksiga ühele poole saanud, olid nendega ühinenud Mason ja Nadia ning Unitedi ründaja hakkas mobiiliga videosi tegema. "Meil oli lõbus. Mason rääkis, kui ilus mu tagumik on. See oli minu jaoks okei. Ma olin täiesti riides. Ta rääkis seda Philile. Ma ütlesin talle, et kuulen neid küll, mispeale ta vastas, et see on okei."