Hollandi aasta sportlasest sai pornonäitleja

Toona vaid 16-aastane van de Leur valiti Hollandi aasta sportlaseks, kuigi samal aastal olid mitu naist ka Salt Lake City olümpialt medalitega koju naasnud. Kuus aastat hiljem sportlaskarjääri lõpetanuna läks elu van de Leuri jaoks aga päris keeruliseks.

Oma raamatus "Simply Verona", mis peaks ilmuma järgmise aasta alguses, räägib van de Leur loo sellest, kuidas ta oma perega tülli minemise järel kaks aastat koos poiss-sõbraga kodutuna autos elas, seejärel 72 päevaks vanglasse sattus ning selle järel pornotööstuses karjääri tegi.

Praeguseks 33-aastase naise sõnul on ta pornonäitleja ja -režissöörina töötamist nautinud. "2011. aastal pakuti mulle selle eest nii palju raha, et mul oli võimatu keelduda. Sain endale tuleviku, millest olin alati unistanud. Kui selle aasta lõpus paar lepingut lõppevad, on sellega käik," avaldas van der Leur. "Nautisin seda, ent nägin seda tööna. Ma ei olnud tavaline pornonäitleja - sain esitada omi tingimusi."