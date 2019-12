Hispaania ajaleht: Pep Guardiola ja Luis Figo olid mängijakarjääri ajal homosuhtes

Ajalehe Marca toimetusse on jõudnud kõlakad, nagu oleks Figo ja Guardiola aastatel 1995-2000 Barcelonas mängides olnud midagi enamat kui lihtsalt toakaaslased.

"Guardiola oli suurepärane sõber. Ta aitas mind palju ja ta oli mu toakaaslane. Aga sellel jutul pole mingit tõepõhja. Mulle meeldivad naised," ütles Figo, kes on mitmeid aastaid koos elanud rootslanna Helene Svediniga, kellaga tal on kolm last.

Marca toob välja, et homoseksuaalsus on Hispaanias ikka veel tabuteema, sest ükski sealse kõrgliiga (La Liga) mängija pole veel kapist välja tulnud. Figo arvab teadvat, miks see nii on.

"Jalgpall on väga julm. Sa mängid igal pühapäeval ning sind hakatakse kritiseerima selle, mitte su esituse pärast. Nad pole välja tulnud enda kaitseks, mitte sellepärast, et neil häbi oleks," sõnas Figo.