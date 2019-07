Grete Griffin võib teise lapse sünni järel sporti naasta: emadushormoonid on võimsad

„200 meetri jooksu areng tuli peamiselt treener Brooks Johnsoni treeningumetoodikast,” selgitas Griffin mullu Eesti Päevalehele ja täpsustas, mida on teistmoodi teinud. „Iga treeningu alguses peame jooksma 200 meetrit „soojenduseks”. See kõlab väga kergelt, et minu „soojendus” peab 200 meetris olema alla 25 sekundi. Kui jooksin 25,50, olin just temaga alustamas ja alles paar nädalat koos treeninud. Nüüd on seis hoopis teine. Jooksin trennis juba enne võistlust 24,60, seega teadsin, et tulla võib hea aeg. Aga nii hea aeg oli mulle endalegi üllatus.”

Griffini seitsmevõistluse rekord on 5813 punkti ja see pärineb 2015. aastast. Emaks saamise järel on mitmed kergejõustiklased edukalt sporti tagasi tulnud, näiteks kõrgushüppaja Eleriin Haas, sprinter Katrin Käärt, kõrgushüppaja Anna Iljuštšenko ning heitjad Eha Rünne ja Anu Teesaar.

Ameerika jalgpallis mängujuhi positsioonil tegutsev Robert Griffin III kuulub pärast vaheaastat mullusest NFL-i klubi Baltimore Ravensi ridadesse. Eelmisel aastal ta väljakule ei saanud, kuid sel hooajal on tal võimalus, sest Ravens vahetas peamise mängujuhi Joe Flacco teise klubisse.