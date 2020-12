Grete Griffin tutvustab uut luksushäärberit, kuhu ta pole ise pääsenudki: kergejõustiklane on juba üheksa kuud üürikodus lõksus!

Igal hommikul, kui Grete Griffin (27) oma Ameerika kodus silmad avab, on isa Jaanus saatnud talle värske koroonastatistika Eestist. "Paraku muutuvad need numbrid aina suuremaks ja väheneb tõenäosus, et me jõulude ajal näeme," on Grete kurb. Viimati sai ta olla ema, isa ja õdede seltsis aasta tagasi, kIgal hommikul, kui Grete Griffin (27) oma Ameerika kodus silmad avab, on isa Jaanus saatnud talle värske koroonastatistika Eestist. "Paraku muutuvad need numbrid aina suuremaks ja väheneb tõenäosus, et me jõulude ajal näeme," on Grete kurb. Viimati sai ta olla ema, isa ja õdede seltsis aasta tagasi, kui nad võtsid koos Ameerikas uut aastat vastu.