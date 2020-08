Gerd Kanter unistab uhkest masinast: paraku maksavad need tänaseks juba 100 000 eurot ja rohkem

Gerd Kanter on ka varem ringrajasõitu proovinud, kuid tookord oli tegu BMW juhtidele tehtud lisakoolitusega. „Kuna BMW-d on mõnes mõttes erilised autod, siis oli võimalik osaleda eraldi koolitusel, kus sai õppida autot paremini tundma ning seega ohuolukordades auto üle parem kontroll säilitada,“ ütles Kanter.

Isikliku sõiduautona on Kanter juba aastaid eelistanud BMW-d ning olümpiavõitja tunnistas, et tema muidu rahulik iseloom ei väljendu alati autoroolis. „Eks väikseid rikkumisi on aastate jooksul ette tulnud, kuid mitte siiski sageli – vast üks rikkumine paari aasta jooksul,“ tunnistab Kanter. Autovahetust Kanter ei plaani, sest ajal mil mootorid lähevad üha väiksemaks, on pigem tekkimas nostalgia vanemate ja võimsamate masinate järele. „Näiteks olen pikalt unistanud hobiauto soetamisest ning silma on jäänud Mercedes SEC 560 AMG Widebody. Paraku maksavad need mudelid tänaseks juba 100 tuhat eurot ja rohkem,“ ütles Kanter.

Sportlaslik võistlushimu ei jätnud Kanterit ka Auto24 Audru ringrajal, mistõttu ühel kiiruskatsel lõpetas olümpiasangar rajaäärsel murul. „Sportlasena riski ei pelga ning paratamatult tahad piire suruda. Antud juhul ma kurvi hästi välja ei võtnud – lootsin lõpuni, et pidamine tuleb tagasi, kuid lõpetasin siiski murul,“ nentis Kanter.

Ralligurude kuuenda saatekülalisena jäi Kanter edetabelis viiendale kohale ajaga 1:43,948, kaotades ülinapilt näitleja Märt Avandile, kes läbis ringraja ajaga 1:43,260. Kanter spekuleeris, et küllap võis ajakadu olla muuhulgas tingitud sõitjate massist – „kui oleksin Märdiga samas kaalus, siis oleks aeg olnud ilmselt üsna sarnane. Ehk oleks pidanud aususe mõttes Avandile liivakoti pagasi panema?“ kalkuleeris 120 kilo kaaluv kettaheitja. „Eks spordimehena jäi tulemus ikka pisut kripeldama – oleks saanud kurve veel lihvida. Samas olen ma kõige kiirem raskekaallane,“ võttis Kanter oma ringrajapäeva kokku.