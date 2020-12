Genka ootab põnevusega, millised tüübid ja tandemid uuel NBA hooajal säravad

Mul on igas võistkonnas mõni tüüp või tandem, kellele kaasa elan. Mitte niipalju meeskonnad ei tee hooaega põnevaks, vaid üksiksportlased, duod ja kolmikud, kes esile kerkivad, rääkis Genka algavast NBA hooajast.

“Liikumisi on palju ja eks näeme, kuidas uued superkolmikud tööle hakkavad,” ennustas Genka uue hooaja eel. Näiteks Kevin Durant, liiga top kolm mängija, on pärast vigastust platsil tagasi. Zion Williamson on Genka sõnul lahe atleet, keda ta põnevusega jälgib. Mees on samuti pärast vigastust jälle mängus ja näis, mis juhtuma hakkab. “Zion Williamson ja Derric Rose on just need head sportlased, kes adrekat üleval hoiavad. Iga hüppe juures hoiad hinge kinni, et mis saab? Ega jälle vigastus ei tule, kas teeb tulemuse ära,” lisas ta.

Meeskondadest on Genka enda soosik Los Angeles Clippers ja ta ootab huviga, kas nad suudavad uuel hooajal midagi enamat, kui eelmisel. Clippersil on veel personaalküsimused lahtised, mis kõik ennustamatuks teeb, kuid kokkusõlmimata otsi on veel. Näiteks pole teada, kus hakkab mängima James Harden, absoluutne tipp, kes väidetavalt enam Houstonis mängida ei taha ja keda paar korda trenni asemel stripiklubist on leitud, rääkis Genka. Ta lisas, et põnev saab uuel hooajal olema Golden State Warriors, kus pea kõik staarid olid vigastatud, aga mehed nüüd tagasi platsil.

Sportlik tulemus ja spordiennustuse koefitsiendid on üsna lähedases seoses, analüüsis OlyBet spordiennustuse juht Vladimir Dratšjov. Eelmise hooaja spordiennustuse esimene soosik oli LA Lakers, paljuski seetõttu, et sinna oli läinud legendaarne LeBron James. NBA eelmise hooaja karikas neile täna ka kuulub, samuti nagu finaalide MVP LeBronile.

Mõnevõrra üllatav oli Drjatšovi sõnul hooaja alguses Miami Heati populaarsus, kuid mida rohkem neile panustati, seda rohkem see end ka õigustas. Rahva usku panustesse lisasid mäng mängu haaval Jimmy Butler ja noor Tyler Herro.

Seevastu kaugel maas oma koefitisentidega oli 2019. aasta võitja Toronto Raptors. Nende asemel oli idas tõusnud teiseks-kolmandaks spordiennustuse soosikuks hoopis Milwaukee Bucks. LA Lakersi koefitsient oli hooaja eel 3 ja natuke peale ning Bucksi oma 4-5 vahel, kuni Bucks ida finaalis välja langes.

Lakers, Bucks ja Clippers olidki möödunud NBA hooaja eel kindlad spordiennustuse soosikud. Sportlikku tulemust teades võib täna, tagantjärgi vaadates, öelda, et soosikud küll võitsid ja said oma, kuid seda läbi väga raske higi- ja verepisarate. Kehtib see nii põhiturniiri mängude, kuid eriti play offide kohta. “Rahva usaldus ees, sportlik pingutus järgi, nii see tulemus eelmisel hooajal tehti,” lisas OlyBet spordiennustuse juht Vladimir Drjatšov.

