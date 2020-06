FOTOD | Populaarseimate jalgpallurite naiste TOP 10. Esimest ja teist kohta lahutab 48 miljonit jälgijat!

View this post on Instagram

This photo is from last year's campaign for @phlov_by_anna_lewandowska . It was great! Well ... time flies! soon we will have day 33 of our challenge! 🤷‍♀️☺️ Are you training with me and my latest #trainathome program? ______________________________ Natura. To zdjecie jest z zeszłorocznej kampanii dla @phlov_by_anna_lewandowska Co to był za czas! No właśnie.. jak ten czas leci... Za chwile dobiegnie 33 dzień WYZWANIA #TRAINATHOME !🤷‍♀️☺️💥💥💥💥💥💥💥 Muszę się przyznać, że wczoraj rozczuliła mnie wiadomość od jednej z Was... Zmiana samopoczucia o 180 stopni, nauka dyscypliny, lepsza relacja z małżonkiem (sex), uśmiech do lustra, chęć do życia, - 15 cm w obwodach, radzenie sobie ze stresem... I ta osoba CHCE WIĘCEJ!✊👏 Będzie więcej!😚 Na ten moment w aplikacji serwuje Wam ponad 4️⃣0️⃣ kompleksowych programów treningowych📲 w app @diet_training_by_ann Nie myśl, że będziesz miała dylemat, który wybrać.. Znajdziesz coś dla siebie! No i pamiętaj o pełnym wsparciu mojego zaplecza. Początkujący, średnio i mocniej zaawansowane, treningi dla kobiet, par, dla mężczyzn, dla osób 19+, 30+, 40+, 50+ a nawet 60+ treningi regeneracyjne, na zdrowy kręgosłup, kolana! Pomyślałam o każdym z Was🙏🏻 Tylko od CIEBIE zależy kiedy zechcesz zacząć wyrabiać w sobie zdrowy nawyk! Pamiętaj, ZAWSZE SŁUCHAJ swojego ciala❤️ Photo by boska @szulcworks #annalewandowska #challenge #workOutFromHome #personaltrainer #training #happywomen #stayathome