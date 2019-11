View this post on Instagram

Helloooo! On aeg meiega tuttavaks saada :)) Oleme 5 särtsakat Tallinna Saksa Gümnaasiumi 11.klassi neiut, kelle eesmärgiks on oma tegevusega tõsta teadlikust kanga uuskasutamise kohta teiste inimeste seas ja ajendada noortes rohelisemat mõtteviisi. Kõik tekstiilist patsikummid ehk scrunchie`d oleme ise valmis õmmelnud ja selleks kasutanud Eesti moebrändide tootmisjääke. Loodetavasti saab teil meiega olema sama tore, kui meil on mõelda ja teha uusi scrunchie’si. Cya soon!! #õpilasfirmaskrunts #õpilasfirma #uuskasutus #scrunchie