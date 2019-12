FOTOD | Kurvikas Vene modell andis Cristiano Ronaldole korvi

Odintcoval on Instagramis üle 5 miljoni jälgija ning selle põhjust ei pea tema kontol ringi kolades just pikalt nuputama. Pilkupüüdvad pildid püüdsid väidetavalt lõksu ka Portugali ründetähe Cristiano Ronaldo, kes üritanud modellile ligi ajada.

Venemaa telesaates "Makarena" küsiti Viktorialt, kas Ronaldo on kunagi mõnda ta pilti like'inud. 26-aastane modell vastas: "See juhtus. Ta isegi kirjutas mulle. See oli kaua aega tagasi. Ta kirjutas: "Hei, kuidas sul läheb?" Ma kustutasin sõnumi ära ega vastanud."

"Loomulikult ei andnud ma talle võimalust, no kuulge! Ma tean veel tüdrukuid, kellele ta kirjutanud on, seega mulle oli kohe selge: "head aega, delete."

Viktoria lisas, et Brasiilia ründeässa Neymari ja vormel-1 tšempioni Lewis Hamiltoniga on ta pikemalt vestelnud, kuigi nende suhe pole kaugemale arenenud.