FOTOD JA VIDEO | TalTehi Cheerleaderid saavutasid USA-s toimunud MM-il vinge kavaga kõrge koha

EM-i võit andis TalTechi Cheerleadersite tiimile MM-il osalemiseks võimaluse. Võistkonnaga võeti ühiselt vastu otsus seal osaleda ning ettevalmistust alustati eelmise aasta septembris.

USA-s võistelnud tiimis oli kokku 24 liiget - 14 tüdrukut ja 10 poissi, lisaks 4 varuvõistlejat ning treenerid Andre Org ja Laura Karindi.

"MM-il võistlemine oli nagu elu ameerika mägedel - oli nii raskusi kui ka rõõmsaid hetki. Oleme väga uhked, et tulime nendest raskustest koos läbi ja tõime koju 7. koha!" kommenteerisid treenerid Laura ja Andre. "Oleme supertänulikud kõigile toetuse eest!"





International Cheer Unioni (ICU) on tunnustatud cheerleadingu juhtorganisatsioon maailmas ja nende poolt korraldatavad maailmameistrivõistlused toimuvad juba 11. korda. Coed Elite ehk eliit kategooria, kus Eesti esindus võistles, on tugevuselt teine tase. Selle maailmameistrid Elite kategoorias on Kolumbia, hõbemedal kuulub Ecuadorile ja pronks Costa Ricale. Finaali jõudsid lisaks Eestile veel Brasiilia, Lõuna-Aafrika Vabariik, Belgia, Wales, Prantsusmaa ja Jamaica.

Eesti esindustiim jõuab USAst tagasi 1. mail kell 14.25 ning ootab kõiki sõpru Tallinna lennujaama end tervitama.

TalTech Cheerleadersid on 2007. aastal asutatud tantsu, akrobaatika ja cheerleadinguga tegelev organisatsioon. TalTech Cheerleadersid on valitsevad Euroopa meistrid Coed Elite kategoorias ja seitsmekordsed Eesti meistrid.