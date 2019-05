FOTOD | Cristiano Ronaldo sai maailma kalleima auto omanikuks

11 miljoni euro eest müügis olnud unikaalset Bugattit tutvustati esmakordselt selle aasta Genfi autonäitusel. Tehniliselt põhineb see suuresti Bugatti Chironil - sealt on laenatud näiteks 16 silindriga 8-liitrine 1120 kW (1500 hj) mootor, kuid ka teised tehnilised lahendused. See tähendab tõenäoliselt ka seda, et sõidukogemus jääb sisuliselt samaks, mis Chironil.

Samas on masin oluliselt agressiivsema disainiga - selle loomisel oli eeskujuks Jean Bugattile isiklikult kuulunud legendaarne samuti üleni musta värvi Type 57 SC Atlantic, mis kahjuks II maailmasõja ajal kaduma läks. Kokku loodi selliseid masinaid ainult neli tükki ning kolm neist on veel alles. Bugatti kaduma läinud Type 57 kandis hüüdnime "La Voiture Noire", mis tähendab tõlkes "must auto".

Tippkiiruseks on masinaga võimalik saavutada 418 km/h.

Bugatti La Voiture Noire Foto: Sebastian Geisler, via www.imago-images.de, www.imago-images.de

Kuigi varem levisid kuuldused, et auto omanikuks on saanud Ferdinand Piëch - autokollektsionäär, Ferdinand Porsche lapselaps ning endine Volkswagen Grupi juhatuse liige (mille alluvuses Bugatti nüüd ettevõttena toimetab) -, siis nüüd on hispaanlaste Marca väitnud, et vägeva sõidumasina on endale soetanud hoopis Cristiano Ronaldo.

Sealjuures ei saa Ronaldo autot endale enne 2021. aastat - Bugatti on märkinud, et auto saab päris valmis alles siis.

Ronaldo on varemgi autode puhul kalli maitsega silma paistnud: tema kollektsioonis on teiste seas Mercedese C-klassi sportkupee, Rolls-Royce Phantom, Ujn Ferrari 599 GTO, Lamborghini Aventador LP700-4, Aston Martin DB9, McLaren MP4 12C ja Bentley Continental GTC Speed.