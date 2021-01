FOTOD | Austria tennisetäht kinnitas suhet kauni tsirkuseartisti ja tantsjaga

Thiemi ja Roncallit on kõmumeedias paari pandud juba mitmeid kuid ning nüüd on austerlane ka kuulujutte ise kinnitanud.

Roncalli on tsirkuseartist, kes võitis 2020. aastal telešõu "Let's Dance". Lilian on Austria tsirkusemagnaadi Bernhard Pauli noorim tütar, kes on tsirkusetreeningutel käinud alates 6. eluaastast.

27-aastane Thiem on üks neist, kes on kinnitanud, et veedab oma karantiiniperioodi enne aasta esimest suure slämmi turniiri Australian Openit Melbourne'i asemel Adelaide'is, kus peetakse mitmete staaride osalusel näidisturniir. Austraalia lahtised algavad Melbourne'is 8. veebruaril.

Thiem võitis eelmisel aastal oma karjääri esimese suure slämmi tiitli, alistades US Openi finaalis sakslase Alexander Zverevi. Finaali on ta jõudnud ka 2018. ja 2019. aasta French Openil ja 2020. aasta Australian Openil.