FOTOD | 70-aastane vormelimagnaat jagab armurõõme 24-aastase Itaalia modelliga

46-aastane vanusevahe võib tunduda küll üüratu, kuid Campana on lausa neli aastat vanem kui Briatore eelmine silmarõõm Benedetta Bosi.

Varasemalt on Briatore armastust jaganud Elisabetta Gregoraci, Heidi Klumi ja Naomi Campbelliga - kõik maailmakuulsad modellid. Klumi ja Gregoraciga on tal ka lapsed.

Briatore on 2005. aastal öelnud, et pole lugenud, mitme naisega ta käinud on: "Ma ei loe seda kunagi. See ei tundu õige. Usun, et iga kord kohtama minnes otsid sa midagi. Soovid on alati head. Kui suhted ei õnnestu, siis on see saatus."