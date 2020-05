FOTOD | 34M rinnakorviga Ukraina pesumodell lubas taotleda profipoksija litsentsi

Kuznetsova on 2019. aasta Miss Universum Pluss Suurus kokursi kandidaat, kellel on üle 554 000 Instagrami jälgija. Hiljuti šokeeris ta oma fänne üllatava karjäärimuutusega.

Kiievis asuva Klitško muuseumi külastamine inspireeris teda ka ennast profipoksijaks pürgima. Kohe, kui koroonapandeemia läbi on, kavatseb 32-aastane naine treeninguid alustada ning hüpata Youtube'is TOP 10 poksijate vaadatuimate matšide edetabelis ettepoole nimekast Ukraina poksijast Aleksandr Usõkist.





Venemaa portaalile Life antud intervjuus ütles Kuznetsova: "Käisin enne pandeemiat Kiievis Klitškode muuseumis. Kui me selle koroonaviiruse seljatame, hakkan ma treeneriga harjutama. Kui mul hästi läheb, kavatsen ma Ukraina profipoksi litsentsi taotleda ning paari kuu pärast debüüdi teha."

"Aleksandr Usõki viimane matš on Ukrainas Youtube'i vaadatavuselt TOP 10 matšide seas. Ma olen kindel, et löön oma debüüdiga selle üle. Mul on Instagramis 550 000 jälgijat ning ma olen kindel, et nad tahavad mind ka poksiringis näha," lisas Kuznetsova.