FOTO | Vastuoluline Caster Semenya saab emaks?

Kahekordne olümpiavõitja pani Twitterisse ja Instagrami pildi, millel hoiab kahte väikest jalanõud enda tossude vahel. Ühtegi lisakommentaari Semenya ei kirjutanud. Fännid mõtisklegu ise, mida see pilt peaks tähendama.

Samasisulise pildi postitas Instagrami ka Semenya abikaasa Violet Raseboya. Naised on koos olnud alates 2007. aastast, kui nad juhuslikult tualetis tuttavaks said. 2017. aastast on nad ametlikult abielus.