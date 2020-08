FOTO | Sinimustvalge pildi postitanud Saskia Alusalu andis kõigile eestlastele lugemissoovituse

"Olen viimased 10 aastat viibinud enamiku ajast välismaal. See kogemus, mis on olnud põimitud tuhandete vestlustega erinevate maade elanikega, on kinnistanud minus veendumust, kui ägedast kohast ma pärit olen. Samas, ironiseerides, võib tunduda, et Eesti ühiskond koosneb enamjaolt anonüümsetest kommenteerijatest, tippekspertidest, arvamusliidritest jne. Olles enamiku oma elust olnud sportlase rollis, ei tea ma ühtegi edukat tippsportlast, kes ei suhtuks adekvaatselt profesionaalsesse kriitikasse," kirjutab Alusalu.

"Kas kõige suurem võlu ei peitu mitte lihtsuses ja koostöös? Nautige päeva ja lugege vahelduseks Eesti Vabariigi põhiseaduse § 1."



Paragrahvis 1 on kirjas: "Eesti on iseseisev ja sõltumatu demokraatlik vabariik, kus kõrgeima riigivõimu kandja on rahvas."