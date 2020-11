FOTO | Matti Nykäneni tütar näitas beebikõhtu: "Suuruse järgi arvaks, et seal on vähemalt kolmikud"

"Siin kõhus on viinerid, kartulipuder ja üks beebi. Suuruse järgi võiks ette kujutada, et seal on vähemalt kolmikud," kirjutas Eveliina Mäntykangas sotsiaalmeedia postituses. Soomlanna peaks lapse ilmale tooma maikuus.

Eveliina on mullu veebruaris ootamatult surnud Nykäneni ja tema teise abikaasa Pia tütar. Üldse on kuulsal suusahüppajal kolm last - kaks tütart ja poeg.