FOTO | Keset matši väikelast toitnud võrkpallur sai erakordse toetuse osaliseks

Pilt on tehtud esmaspäeval India Mizorami osariigi meistrivõistlustel ning näitab, et sportlaskarjääri on võimalik edukalt teha ka seitsmekuuse beebi kõrvalt.

Taolise eeskuju näitamise eest on naine tunnustust kogunud üle kogu maailma ning pälvinud ka India spordiministri Robert Romawia Royte tähelepanu, kes otsustas naisterahvast premeerida 10 000 ruupiaga (127 eurot). Tegemist on üsna suure summaga, arvestades et keskmine palk on Indias umbes 150 eurot.