FOTO | 53-aastane Romario leidis uue armastuse endast 31 aastat noorema kaunitari näol

Maailma meedia kirjutab, et 53-aastane Romario on silma peale visanud Ana Karoline Nazariole, kes on 1994. aasta maailmameistrist ja 1988. aasta olümpiahõbemedalistist 31 aastat noorem.

Hiljuti otsustas paar ka oma suhte avalikuks teha ning nende pilte võib leida nii Romario kui ka neiu enda sotsiaalmeediakontodelt.





Romario töötab alates 2014. aastast Brasiilia senatis. Enne Anat oli tema silmarõõm Dixie Pratt, kes oli vutikuulsusega kohtama hakates vaid 19-aastane.

Romario on abielus olnud kolm korda. Nelja erineva naisega on tal kokku kuus last. Vanim neist, 25-aastane Romarinho on ka ise juba kolme-aaastase lapse isa.

Romario noorim laps, 14-aastane Ivy Faria on Downi sündroomiga. Sellel pildil poseerib Romario Ivy Faria ja oma uue tüdruksõbraga:





Romario ja tema neli tütart Danielle, Monica, Isabella ja Ivy: