Fännid soovitasid endisel UFC staaril OnlyFansi kolida ja maksid talle alastipiltide eest

Kes veel ei tea, siis OnlyFans on platvorm, mille kaudu kasutajad saavad oma alastipilte müüa. 26-aastane ameeriklanna seal siiski kontot ei avanud ega kavatsegi seda teha.

VanZant sõlmis hiljuti lepingu Bare Knuckle Fighting Championship sarjaga, kus hakkab võitlema paljakäsi. Debüüt peaks aset leidma veebruaris.

"Tegin Austiniga (VanZanti abikaasa Austin Vanderford - toim) fännide küsimustele vastamise sessiooni. Küsimusi tuli 200 ja umbes 20 neist küsis, miks ma OnlyFansi ei tee. Ütlesin neile: "Ma ei hakka OnlyFansi tegema, aga kui te tahate mulle raha saata ja peate lugu mu Istagrami postitustest, võite mulle Venmo (nutirakendus rahaülekannete tegemiseks - toim) kaudu raha saata," vahendab The Sun VanZanti kirjeldust hiljutisest arusaamatusest.





"Ma ei oodanud seda, aga paljud inimesed saatsidki mulle Venmoga raha. Viis kuni kümme inimest saatsid mulle raha ja arvasid, et saavad vastu paljastava pildi. Aga seda absoluutselt ei juhtu. Mul on selle arusaamatuse pärast ja mulle raha saatnud inimeste pärast kahju. Asi on selles, et ma ei tee OnlyFansi, sest ma ei tegele sellise asjaga."

"Annetasin kogu selle raha Floridas heategevusse, sest see tundus lihtsalt imelik. See oli rumal nali. Ei, ma ei tee OnlyFansi. Sellega on teema maas - ärge saatke mulle rohkem raha. Ma kindlasti ei mõista ühtegi meest ega naist, kes on OnlyFansis, hukka. See ei ole sel eluhetkel lihtsalt minu jaoks. Seega kõik, kes te minult seda sotsiaalmeedias küsite, te ei veena mind ümber."