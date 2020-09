Erki Noole hulljulge sõit Auto24 ringrajal pani Kalev Kruusi hinge kinni hoidma

Videost selgus, et Erki Nool avaldas ise soovi Ralligurude saatesse tulla, sest tema kindlaks eesmärgiks oli edestada edetabeli teise koha omanikku Jaak Maed. Autoajalugu on olümpiavõitjal kirju ning kunagiste sponsorite abiga on ta läbi oma sportlaskarjääri istunud erinevate sõidukite roolis. Hetkel on ta jäänud pidama Audi juurde. Noole unistuseks oleks aga Porsche 911 Turbo, millega soovi korral kiiremaid tiire teha.

Juhendaja Roland Muraka sõnul oli Erki Noolel ringrajal tahtmist pisut liiga paljugi. Tööka õpilasena lihvis ta kurvide võtmist viimase piirini ja korduvalt rajalt väljasõitmise hinnaga. Vaatamata sellele, et Noole roolikeeramine pani pealtvaatajad tõsiselt muretsema, sõitis ta välja kolmanda ringiaja 1.40,819, kaotades Maele vaid 0,4 sekundiga.