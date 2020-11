Endine korvpallur Tanel Tein ausalt kaksikute isaks olemisest: ma ei oleks uskunud, et ma nii kurjaks muutun

"Ma olen selline, et kui nad õigesse ikka jõuavad ja saavad aru, kui sa ütled, et teeme nüüd nii, et teha nendega koos tegevusi, kui nad on õiges vanuses – minna rattaga sõitma ja kus saab mingit tegevust teha. Mulle ei meeldi kodus mingite klotsidega mängida sõna otseses mõttes. No ei meeldi lihtsalt tõsta neid ühest kohast teise, see ei ole huvitav mu jaoks," sõnas Tein Vikerraadio saates "Käbi ei kuku...".

Endise sportlase arvates on tema ja abikaasa jaoks kõige keerulisem olnd ikkagi unetus. "Esimesel aastal me magasime, ma arvan, neli või neli ja pool tundi ööpäevas ning seda mitte järjest, vaid etappidena," meenutas Tein 2018. aasta algust, kui lapsed ilmavalgust nägid.

"Ma ei oleks uskunud, et ma nii kurjaks muutun tänu sellele, et ma olen magamata. Rääkimata sellest, et sa pead veel minema ja ka oma tööd tegema, kui sul mõte ei liigu ja sa võid ühe kohvi juua, võid teise juua, aga see kõik ei ole see, kui sa magad kuus või seitse tundi ja lähed värskena tööle," kirjeldas Tein.