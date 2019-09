Eestlane püstitas Berliinis maailmarekordi

Paalme on mitteametlikult olnud kiireim tagurpidi rulluisutaja maailmas juba mitmeid aastaid, kuid rekordi registreerimise keerukuse ja ressursinõudlikkuse tõttu on see pikalt tegemata jäänud. Oma tiimi õhutusel on ta siiski selle teekonna ette võtnud ning planeeritud rekordi löömise kuupäev on 28. september 2019 Berliini Rulluisumaratonil. Hetkel kehtiv maailmarekord on sõidetud poolaka Tomasz Kwiecieni poolt ning tema aeg oli 1:39:59, Paalme isiklik rekord on hetkel 1:23:00.

Täna suutiski Paalme poolaka rekordi üle sõita, kui läbis Berliini maratoni ajaga 1:38:55. "Nii rasketes tingimustes ma polegi veel tagurpidi rulluisutanud - tugev vihm ja libedad teed," rääkis sportlane sotsiaalmeedias. "Nägime palju kukkumisi, aga suutsin ise jalgel püsida. Olen väga õnnelik tänase tulemuse üle."