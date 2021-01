Eestis elav Soome spordikuulsus soovib abielu lahutada: see pole esimene kord, kui ta on seda teinud

Iltalehti teatel andis endine slaalomi maailmameister lahutuse sisse 4. jaanuaril. "Kuulsin sellest advokaadi kaudu," rääkis Riina-Maija.

Soomlaste abielus on mitmel korral varemgi olnud keerulisi hetki. Alles detsembris levisid ajakirjanduses jutud, et Riina-Maija on endist sportlast teise mehega petnud. "Kalle tegi järeldusi puhtalt kuulujuttude pealt. Näiteks pole minust ühegi teise mehega ühtegi pilti. Tegu on ainult kuulujuttudega," kaitses soomlanna end toona Iltalehti vahendusel.

Nüüd nõuab aga Palander siiski lahutust. Riina-Maija suhtub olukorda rahulikult. "See pole esimene kord, kui Kalle on seda teinud. Ta on vihahoos varemgi niimoodi käitunud. Vaatame rahulikult, kuidas asjad kulgevad," sõnas soomlanna, lisades, et teda ei häiri, et ta kuulis lahutusest üldse advokaadi kaudu. "Ta pole ka varasemalt midagi mulle öelnud. Tuleb meeles pidada, et Kalle oli individuaalsportlane, kes on harjunud üksi tegutsema."

Iltalehti võttis ühendust ka Kalle Palanderiga, kuid ta ei soovinud olukorda kommenteerida.

Jõulud veetsid abikaasad lahus, mees veetis need Soomes Tornios koos kolme lapsega. Riina-Maija hoolitses pühade ajal Ontika mõisa eest. Palanderidel on kolm last: Oda-Sofia (14) ja üheksa-aastased kaksikud Mona-Lisa ning Romeo.

Novembris selgus, et Palander püüab tegelikult Tornios asuvat maja maha müüa. Lisaks kuulub Palanderile maja Prantsusmaal Provence'is.

Soomlanna avaldas, et vaatamata keerulisele ajale on Ontika mõisa majutusasutusega seotud äri heas seisus. Tema sõnul on koroonapandeemia tõttu siseturism kasvanud. "Spaad on Eestis suletud, aga eestlastele meeldib väga vannis käia. Seega on väga paljud tundnud huvi meie saunade vastu, alles hiljuti käisid meil külalised," sõnas Riina-Maija, lisades, et kevadel on juba palju rahvast oodata.

1999. aastal slaalomi maailmameistriks kroonitud Palander osales eduka sportlaskarjääri jooksul 180 MK-etapil ja jõudis poodiumile 30 korral, millest 14 korda kõige kõrgemale astmele.