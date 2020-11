Eestimaine spordiennustuse ettevõte müüdi USA firmale ligi 150 miljoni euro eest

Tehingu lõplikuks hinnaks kujunes 149,1 miljonit eurot ning tehing viiakse lõpule 2021. aasta esimeses kvartalis. Gan Limited on üks juhtivaid internetipõhist hasartmängutarkvara ärilt ärile (B2B) pakkuvaid ettevõtteid, keskendudes peamiselt Ameerika Ühendriikides asuvatele kasiinodele.

Gan Limited ettevõtte juhile Dermot Smurfitile avaldas erilist muljet Coolbeti välja arendatud spordiennustuse tarkvara.

"Coolbet sisenes ülimalt konkurentsitihedale turule 2016. aasta alguses ning selle aja jooksul on nad lisaks Põhja-Euroopale suutnud laieneda ka Ladina-Ameerikasse ja Kanadasse. Gan Limited laienemisstrateegia osana soovisime oma iGaming platvormile lisada parima võimaliku spordiennustuse tarkvara, et pakkuda meie klientidele võimalikult head teenust. Asutamisest saadik on Coolbet tõestanud, et nende spordiennustuse platvorm on üks parimaid, mida täna turult leida võib. Seega oleme põnevil, et saame lisaks nende kogenud inseneridele tuua oma tiimi ka Coolbeti teadmised ja kogemused turgude kohta, kus nad juba tegutsevad," lausus Smurfit.

Coolbeti turundusdirektor Ervin Järvlepp lisas: "Lisaks tarbijatele suunatud brändile Coolbet, oleme viimasel aastal arendanud ka B2B ärisuunda. Selle tehinguga avaneb meil võimalus pakkuda oma auhinnatud spordiennustuse toodet USAs tegutsevatele operaatoritele ja seeläbi kasvatada tervet ettevõtet märkimisväärselt. GAN on Ameerika turul tegutsenud juba aastaid. Kombineerides nende kogemust koos meie Eestis arendatud tehnoloogiaga on meil üheskoos kõik eeldused konkureerida USAs turuliidri positsiooni pärast. Coolbet'i bränd jätkab tegutsemist iseseisva äriüksusena, mis tähendab, et klientide ja töötajate jaoks jääb kõik endiseks."

Eestimaine spordiennustuse ettevõte Coolbet pakub hetkel tööd ligi 180 inimesele, kellest enamik töötab Tallinna peakontoris. 2018. ja 2019. aastal valis Norra panustamisajakiri TIPS Coolbeti 30 rahvusvahelise kihlveokontori seast maailma parimaks. Lisaks teenis Coolbet 2017. aastal rahvusvahelisel mängufirmade auhinnatseremoonial parima startup’i tiitli.