Diego Maradona tunnistas kolm Kuuba last enda omaks

58-aastane vuti maailmameister, kes varasemalt on eitanud, et tal on mõne teise naise kui oma endise abikaasaga veel järeltulijaid, on nüüd ametlikult kaheksa lapse isa, vahendab BBC.

Advokaat Matias Morla ütles, et Maradona reisib veel sel aastal Havannasse, et teha isadustest ja lapsed ka avalikult omaks võtta. Lapsed on väidetavalt kahe erineva ema omad ning neil on nüüd võimalus võtta endale Maradona nimi.

Maradona neli last - Giannina (29), Dalma (31), Diego juunior (32) - Jana (22) - on ilmale toonud Claudia Villafane, kellega ta 2003. aastal ligi 20 aastat kestnud abielu lahutas. Diego juuniori ja Jana isaks olemist tunnistas ta alles pärast pikka kohtuvõitlust nende emaga. Lisaks on tal suhtest Veronica Ojedaga 6-aastane poeg Diego Fernando.