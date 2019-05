David Beckham meenutas, kuidas Sir Alex Ferguson käskis tal WC-s juuksurit mängida

Sarnane poliitika käis suuresti ka soengute kohta: koguni nii, et kui David Beckham 2001. aastal endale uhke mohawk-soengu lõigata lasi, ei julgenud ta seda Fergusonile mitu päeva näidata.

"Läksin eelmisel päeval treeningule mütsiga, treenisin mütsiga, kõndisin trennist hotelli mütsiga, isegi sõin õhtust ja hommikut mütsiga, sõitsin meeskonna bussiga staadionile mütsiga," meenutas Beckham intervjuus Otrole.

"Kui lõpuks mängu eel riietusruumi jõudsin, ei olnud ta minu soengut näinud. Olin liiga hirmul, et seda talle näidata. Kui lõpuks mängu eel mütsi peast võtsin, ütles ta mulle lihtsalt: aja see oma peast ära. Alguses lihtsalt itsitasin, aga siis andis ta mõista, et ei tee nalja. Pidin seejärel otsima masina ning Wembley staadioni WC-s juuksed nulli ajama. Peatreeneril on alati võim."