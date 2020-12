Cristiano Ronaldo nimetas spordialad, mida talle meeldib jalgpallist rohkem vaadata

"Jalgpalli mängimine on minu kirg, kuid eelistan televiisorist teistse spordialade vaatamist," vahendas portaal Goal.com portugallase sõnu. "Kui valida jalgpalli, poksi või UFC (vabavõitlussari - toim) vahel, siis eelistaksin poksi või UFC-d."

35-aastane Ronaldo avaldas, et Manchester Unitedis mängides (portugallane kuulus Unitedi ridadesse aastatel 2003-2009 - toimis) meeldis talle endalegi poksitrennis käia. "Usun, et poksitrennis käimine on jalgpallis kasulik, sest see teravdab inimese meeli ja parandab liikumist," arutles ta.

Ronaldo on mängimas kolmandat hooaega Juventuse ridades. Tema arvel on kõikide sarjade peale 11 kohtumist, mille jooksul on ta löönud 14 väravat ja andnud ühe resultatiivse söödu.