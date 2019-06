Brasiilia telekanal avalikustas Neymari ja tema väidetava vägistamisohvri sõnumivahetuse

Najila: "Kui sa hommikul lennukile astud, anna mulle palun teada."

Neymar: "Okei, ma annan."

Najila: "Tüüp, keda ma täna tunnen ei ole sama, kes eile. See on tänane Neymar, kellesse ma armusin."

Neymar: "Sa ei tunne mind hästi. Ma olen normaalne."

Najila: "Me kõik oleme."

Neymar saadab emotikoni palvetavatest kätest.

Neymar: "Eilne läks nii kiirelt, et me ei jõudnud rääkidagi ja nüüd on inimesed oma meelt muutnud."

Najila: "Võib-olla. Ma olin sinuga kohtumisest elevil, eilne läks kiirelt tõesti. Seepärast ma ainult neid marrastusi hommikul nägingi. Me vaevalt rääkisime, sa olid ärritunud ja täna sa oled rahulium. Eile olin mina rahulik, aga täna olen mina see, kes on ärritunud. See läks käest ära. Kahju, et see nii halvasti lõppes."

Neymar: "Aga sa oled ka ise marrastustes süüdi, hahaha, sa küsisid juurde. Vastuseks "läks käest ära" kohta: jah, kahjuks küll. Aga kahju sellest ei ole. Inimesed kohtusid ja kõik oli legaalne. Näed isegi, et sa oled metoodiline inimene. See, mis täna juhtus (Najila lõi Neymarit) rikkus selle veidi ära. Aga oli meeldiv sinuga kohtuda."

Najila: "Oled sa hull? Ma palusin sul lõpetada ja sa ütlesid isegi "vabandust", aga nüüd siin ainest hoopis teraapiasessioonideks."

Neymar saadab mõtliku emotikoni.

Najila: "See jääb nii. Sina oled ikka Neymar ja mina olen mina. Kui sa selle pildi kellelegi saatsid, siis palun lase see kustutada, sest ma ei taha, et minu nime kuidagi sinuga seostatakse."

Neymar: "Ma pole seda kunagi teinud."

Najila: "Sellega võrreldes, mida sa tegid, poleks see midagi. Sa tead väga hästi, mida sa tegid ja kuidas sa mind kohtlesid. Tõtt öelda sa ahistasid mind! Kuigi see ei saa kunagi avalikuks ning me ei räägi enam teineteisega kunagi, siis sügaval sisimas sa tead, mis juhtus. Jumal on õiglane ega võta pistist. Ma loodan, et sa ei pea kunagi tundma pooltki seda piina, mida mina sel teekonnal tundsin. Ma arvan, et ka GP-d (halvustav släng tüdrukute kohta) koheldakse suurema empaatiaga. Mis mind kõige rohkem hirmutab, on avastada, et kõik oli hästi ja ma olen täiesti hull. See näitab, et su aju töötab ainult väljakul ja süda mitte kuskil. Lõpuks on, nagu on, sel pole enam tähtsust. Ma lähen edasi ja annan endast parima, et see päev unustada. Maga hästi ja tänan sind! Vähemalt ma tean, kes Neymar Jr päriselt on."