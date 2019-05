Bikiinifitnessi tähe Kaisa Abneri aus ülestunnistus: ma armusin kulturisti

Abner kirjutas, et teineteist leitis eelmisel kevadel Hispaanias Santa Susannas toimunud kulturismi ja fitnessi Euroopa meistrivõistlustel.

„Ja kui ma aasta tagasi Euroopa meistrikatele sõitsin, siis vahetult enne seda sain ma tuttavaks sellise mehega nagu Raigo Kuusnõmm. Kulturismi maailmas tema nimi tutvustamist ei vaja. Mees nagu muiste. Saarlane. Miks ma selle välja toon? Sest saarlased on teistmoodi, no kõik saarlased on teistmoodi, ainult positiivses mõttes. Igatahes, ühele võhikule ma tutvustaks seda meest võib-olla nii, et tegemist on siis haigelt andeka jõutõstjaga, kes mingil momendil vahetas jõutõstmise kulturismi vastu ja no naljalt tema vastu lavalaudadel keegi enam ei saa,“ kirjutas Abner blogis.