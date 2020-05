Belgia tennisetäht avaldas, et tal oli Nadaliga "midagi"

"Me oleme üheealised ning kasvasime koos üles. Mõlemad sündisime 1986. aastal ja mängisime juunioride tuuril koos," rääkis Flipkens Belgia telesaates. "Jah, see on tõsi. Meil oli koos midagi. Kui ma olin 14-aastane, oli mul midagi Rafael Nadaliga. See oli rohkem käest kinni jalutamine. Me ei musitanud."

Noorte käest kinni käimine ei kestnud kaua. "Nadal ei rääkinud toona üldse inglise keelt," avaldas endine maailma 13. reket.

Nadal abiellus eelmisel aastal Xisca Perelloga, kellega ta kohtus juba 19-aastaselt.