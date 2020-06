Armukolmnurk: tennisetäht võrgutas abielumehest treeneri ära ja elab nüüd temaga koos

Petra Kvitova. Foto: REUTERS/SCANPIX

Tšehhi tennisetäht Petra Kvitova (30) on sattunud kodumaise kõmumeedia tähelepanu alla, sest Tšehhis on ringlema hakanud uudised, et Kvitova kolis kokku oma treeneri Jiri Vanekiga (42).