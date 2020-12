Anett Kontaveit paneb oma tennisekleidid heategevuslikule oksjonile

Kostüümide müügist saadud rahadega soovib ta aidata Varjupaikade MTÜ-d, et loomi kiibistada.

"Tuli selline tore mõte teha oksjon just loomade toetuseks, et koguda annetusi koerte ja kasside kiibistamiseks," sõnas ta "Ringvaates" ja lisas, et loomad on talle alati väga südamelähedased olnud.

"Loomad on need, kes iseend aidata ei saa. See on võib-olla praegusel raskel ajal jäänud ka tähelepanuta ja ma tahtsin inimesi kaasata sellesse heategevusse," lisas Kontaveit.

Tennisistil on kleite küll ja veel. Igale turniirile antakse talle kasutamiseks seitse kleiti, mida ta kasutab mängude ajal. Trenni teeb ta oma riietega ning mõned nendest on samuti oksjonil.

Võistluskleitide pärast ta muretsema ei pea, uued kostüümid saab ta sponsoritel iga natukese aja tagant. Riided on kõik korralikud ja kvaliteetsed. Kontaveit selgitas, et enne ta tüdineb kostüümi disainist kui et riided kuluma hakkavad.

Uudist jagas oma Facebookis ka Varjupaikade MTÜ, kes teatas, et oksjon kestab esmaspäevast laupäevani.

"Varjupaikade MTÜ hea sõber ja toetaja Anett Kontaveit pani oma Lacoste võistluskostüümid ja treeningdressid koos autogrammikaardiga heategevuslikule oksjonile, et aidata võimalikult paljud varjupaigaloomad veel sel aastal ära kiibistada.

Miks on kiibistamine nii oluline? Iga päev jõuab meie varjupaikadesse kasse ja koeri, kes on üksi laia maailma seiklema sattunud. Kui loom on kiibistatud, näitavad registriandmed, kellele ta kuulub ja me saame ta tagasi koju aidata. See näitab ka, et omanik on võtnud oma looma eest vastutuse. See näitab head loomapidamiskultuuri.

Varjupaikade MTÜ hea sõber ja toetaja Anett Kontaveit pani oma Lacoste võistluskostüümid ja treeningdressid koos... Posted by Varjupaikade MTÜ on Esmaspäev, 7. detsember 2020