89-aastane Bernie Ecclestone saab suvel neljandat korda isaks

Uudise avalikustas täna F1 veteranajakirjanik ja Ecclestone'i lähedane sõber Roger Benoit. Portaal f1i.com rõhutab, et tegu pole aprillinaljaga.

89-aastane Ecclestone viibib koroonakriisi ajal karantiinis oma farmis Brasiilias Sao Paulos. "Meil on pärast mu aega vormel 1-s olnud piisavalt aega harjutada," naljatles Ecclestone, kes on juba kolme tütre isa.

"Tähtaeg on suvel. Loodetavasti õpib ta kiiresti triktrakki (backgammon) mängima."

Ecclestone ja 46-aastane brasiillanna Fabiana Flosi abiellusid 2012. aastal Šveitsis Thunis.

"Nagu kõik vanemad, on meil ainult üks soov: et laps sünniks tervena. Loodetavasti ei avalda ta kunagi soovi vormel 1-s kätt proovida," lisas britt, avaldades, et tulevane ilmakodanik on poiss.