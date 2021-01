16-aastasele Soome kõrgushüppetalendile meeldib naiseks riietuda: alguses häiris mind kriitika väga, enam ma ei märkagi seda

Kõrgushüppetalent pälvis mullu septembris Soomes auhinna Queer of the Year, mille ta teenis julguse eest käituda nii, nagu ise tahab. Kohalikule ajalehele Iltalehti antud intervjuus rääkis Nyström lähemalt nii eraelust kui ka eesmärkidest spordimaailmas.

"Tundub, et teen midagi õigesti," sõnas ta pärast auhinna saamist. "Mind on kutsutud igasuguste nimedega, olen kogenud näpuga näitamist ja naermist. Alguses pani see mind väga halvasti tundma, kuid nüüd ma isegi ei märka seda. Käin võistlustel ringi päikeseprillid ees ja kõrvaklapid peas."

Mullu tuli Nyström U16 vanuseklassis Soome meistriks tulemusega 1.90. Selle kõrgusega oleks Nyström pälvinud tiitli ka U17 klassis. Varasemalt on ta kõrgushüppes triumfeerinud ka U14 ja U15 vanuseklassides.

Suvel viis soomlane isikliku rekordi 1.93 peale. "Mul oli võrdlemisi halb hooaeg, seega ma ei oodanud uut rekordit, aga see tuli ikka," meenutas ta.

Sportlaskarjääri kõrvalt õpib Nyström kosmetoloogiks. Eraelust rääkides avaldas Nyström, et talle meeldivad mehed, kuid ta pole aru saanud, kas peab iseennast meheks või naiseks. Nyströmile on toeks olnud nii teised sportlased kui ka treener. Peamiseks toetajaks on aga ema. "Ema ütles, et on nõus sponsoreerima kõike, mis on seotud drag queen'idega."

Tulevikus soovib Nyström kõrgushüppes saada enda nimele Soome rahvusrekordi. Praegune tippmark kuulub Mika Polkule ja Toni Huikurile, kes on ületanud kõrguse 2.31. "See võib tulla näiteks 22-aastaselt," ennustas kõrgushüppaja. "Minu eesmärk on vigastusi vältida ja hakata stabiilselt edasi arenema. Loodan ka kunagi MM-ile jõuda."