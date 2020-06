VAATA JA KUULA | "Mehed ei nuta": Kuidas sai Rally Estonia vägev comeback võimalikuks? Mis teeb Palusalust Eesti spordi suurima?

Saate peateemad:

- Kas Urmo Aava ja Co saavad ihaldatud MM-ralli?

- Kas BC Kalev/Cramo peaks mängima ka eurosarjas?

- Mis teeb Kristjan Palusalust suurima figuuri Eesti spordiajaloos?

- Tennisetreener Harri Neppi: kurb on vaadata, kui väljak on tühi, kuid lapsed aetakse minema. Mida siis teha?

Kuula:

