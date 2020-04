VAATA JA KUULA | "Mehed ei nuta": Jõuvõtted Rally Estonia vastu viisid sihile? Kas Kerr Kriisa tegi õige sammu?

Delfi Sport RUS 2

Käes on teisipäev, mis tähendab, et "Mehed ei nuta" kuldne kolmik Tarmo Paju, Peep Pahv ja Jaan Martinson on taas kell 11 otse-eetris, et arutada viimase aja põletavamatel sporditeemadel.