TÄNA DELFI TV-S | "Mehed ei nuta": võrkpalli 2021 EM-i üks alagrupp toimub Eestis - suur võit? Kas Magnus Kirt on uus maailma odaviske valitseja?

Saate peateemad:

- Võrkpallikoondis kaotas Euroopa kuldliiga kodusel, 100 000 eurot maksnud finaalturniiril nii Türgile kui Hollandile. Tragöödia või vajalik ohver EM-finaalturniiriks? 2021 EM-i üks alagrupp toimub Eestis - suur võit?

- Epeenaiskond põrus EM-il – 7. koht – ja meeskond oli neljas, aga kasu sellest oli vähe.

- Aivar Pohlak kriitikutele: "Kui keegi praegu kirjutab, et jalgpall vajab uut ideede generaatorit… Kurat, kui ma elan 95-aastaseks, ma olen siis ka keskmisest oluliselt suurem ideede generaator. Ise loobuksin sel juhul, kui mul ei ole enam kirge – tunnen, et tolknen niisama.” Kas Aivar Pohlakul on õigus?

- Magnus Kirt põrutas päevase vahega 90.34 ja 90.61 ning juhib taas hooaja edetabelit. Kas Magnus Kirt on uus maailma odaviske valitseja?

Saade algab Delfi TV eetris kell 11 ning on hiljem järelvaadatav ja -kuulatav.