TÄNA DELFI TV-s | "Mehed ei nuta": suur arutelu - mis juhtus EM-il kolm kaotust saanud Eesti võrkpallikoondisega?

Tänased peateemad:

- Suur võrkpalliarutelu. Mis juhtus Eesti võrkpallikoondisega? Peatreener Cretu otsus Poola vastu võitlusest loobuda - absurd, mis masks kätte, või hoopis tark strateegia? Kust Eesti mäng käriseb? Kas Oliver Venno koondisest väljajätmine oli viga?

- Ott Tänakul jäi Türgis näppude vahele vaid viis punktikatse punkti – Toyota lagunes taas. Kas nüüd saab Ott Tänak alles tõelist survet tundma? Mis on toimunud Ott Tänaku lepinguläbirääkimiste rindel - mida tähendab Tänaku lause "arvan, et me pole enam Hyundaiga sõbrad”?

- Katrina Lehist hakkab treenima vehkleja Nikolai Novosjolov. Hea valik?

- Matti Killingu ajastu lõppes – Püha Lehm saab uue karjase. Õige samm?

- Hispaania krooniti korvpalli maailmameistriks, USA ässad jäeti seitsmendaks. Kas tööõnnetus või muu maailm on tõesti USA-le veel lähemale arenenud?

"Mehed ei nuta" on Delfi TV eetris igal teisipäeval kell 11. Saade on hiljem järelvaadatav ja -kuulatav.